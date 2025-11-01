Минобороны заявило о начале сдачи в плен украинских военных в Покровске

Окруженные в Красноармейске украинские военнослужащие начали сдаваться в плен. Об этом сообщило Минобороны России , опубликовав кадры с несколькими пленными.

В видео бойцы ВСУ Вячеслав Кревенко и Станислав Ткаченко рассказали о тяжелых условиях, в которых находились после окружения, и о безразличии украинского командования. По их словам, именно это стало причиной решения сложить оружие и сдаться российским военным.

Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, российские подразделения продвигаются вперед на Красноармейском направлении, несмотря на тяжелые бои в городской застройке и сложные погодные условия.

По данным Минобороны, российские силы пресекли высадку группы Сил специальных операций ГУР Украины примерно в километре северо-западнее окраины города, ликвидировав противника. Как утверждают в ведомстве, в результате украинская сторона понесла потери в личном составе — 11 десантировавшихся с вертолета бойцов ликвидировали.