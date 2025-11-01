Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Красноармейском направлении

Российские подразделения продвигаются вперед на Красноармейском направлении, несмотря на тяжелые бои в городской застройке и сложные погодные условия. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале .

«Тяжелые бои, городские бои, но тем не менее видим, что наши подразделения продвигаются вперед», — сказал он.

По словам Пушилина, обстановка в этом районе остается напряженной: противник пытается проводить контратаки, однако российские бойцы сохраняют инициативу и продолжают наступление.

В свою очередь, Минобороны России в ежедневной сводке сообщило, что российские силы пресекли высадку группы Сил специальных операций ГУР Украины примерно в километре северо-западнее окраины Красноармейска. По данным ведомства, все 11 десантировавшихся с вертолета бойцов были уничтожены.