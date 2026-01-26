Российские дроны-разведчики заметили над центром Киева

Российские беспилотники долетели до центра Киева и, по словам очевидцев, кружили на высоте 50 метров около получаса. Об этом сообщил украинский телеграм-канал «Инсайдер UA».

Предположительно, в небе над украинской столицей появился дрон «Италмас» БМ-35 с терминалом Starlink.

Они обладают дальностью действия около 200 километров, что в теории может обеспечить нанесение точечных ударов как по стационарным, так и по движущимся целям.

Местные жители заявили, что тревогу объявили только спустя шесть минут после появления БПЛА в городе.

Также стало известно, что дрон движется на низких высотах и сбить его невозможно. Управляется он в режиме онлайн и имеет камеру.

О том, что дроны «Италмас» БМ-35 получили доступ к американской системе спутниковой связи Starlink, стало известно в середине января. Она обеспечивает передачу видеосигнала и радиоуправление уже для российских беспилотников.