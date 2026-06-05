Минобороны: ВСУ за неделю потеряли более 2360 боевиков в зоне действия «Центра»

Украинская армия за неделю потеряла более 2360 боевиков в зоне действия российской группировки войск «Центр». Противник также лишился бронированных машин и артиллерийских орудий, сообщила пресс-служба Минобороны в недельной сводке.

«За неделю потери противника на данном направлении составили более 2360 военнослужащих, 23 боевые бронированные машины, 37 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы», — уточнили в сводке оборонного ведомства.

Потери понесли четыре механизированные, егерская, аэромобильная, штурмовая, воздушно-десантная бригады, два штурмовых полка ВСУ, две бригады морской пехоты и пять бригад Нацгвардии.

Президент России Владимир Путин на ПМЭФ заявил о катастрофической нехватке личного состава ВСУ. По его словам, только за последнее время они составили 100 тысяч человек, ежемесячно потери украинских войск дошли до показателя в 40 тысяч человек. Дополнительным фактором стало повальное дезертирство.