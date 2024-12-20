Российские военные на Купянском направлении продавили оборону ВСУ на западном берегу Оскольского водохранилища и продвинулись в районе населенного пункта Загрызово. Об этом РИА «Новости» сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Нашим войскам в ходе активных боевых действий удалось продавить оборону ВСУ на западном берегу Оскольского водохранилища, занять часть лесного массива в районе населенного пункта Загрызово после продвижения вдоль железнодорожного полотна», — сказал он.

Минобороны России в четверг сообщило, что подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение на передовой, нанесли поражение технике и живой силе живой силе, механизированной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Загрызово, Новомлынск и Лозовая Харьковской области.

Также войска освободили еще два села в ДНР.