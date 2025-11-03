Минобороны рассказало о заблокированных в Купянске боевиках ВСУ

Из-за тяжелого положения ВСУ окруженные в городе Купянск Харьковской области украинские военные сдаются в плен. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Украинские военнослужащие продолжают сдаваться в плен подразделениям группировки войск „Запад“», — заявили в ведомстве.

Один из пленных — Роман Крутько — признался, что вместе с сослуживцами принял решение сложить оружие и сдаться: это был единственный шанс сохранить жизнь.

Боевик рассказал, что ему поставили задачу удерживать один из домов, но точку сохраняли под контролем всего несколько дней.

«Но как удерживать, я даже стрелять не умею. Я не военный, навыка у меня нет», — пожаловался Кутько.

Пленный отметил, что украинские солдаты находятся в непростой ситуации из-за отсутствия полноценного обеспечения.

«Подвоза не было, все переправы через речку под вашими были. Мы не ели толком уже несколько дней и не спали, ваши солдаты были по всему городу. Рации сели, провизия и БК закончились. Тогда мы решили сдаваться», — добавил Крутько.

В конце октября президент России Владимир Путин заявил, что ВС России окружили противника в Купянске. В котле могли остаться генералы ВСУ и представители НАТО.