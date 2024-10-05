Минобороны рассказало о трофейной технике ВСУ из Угледара

Российские штурмовики получили в Угледаре западное оружие и боеприпасы

Российским военным в освобожденном от ВСУ Угледаре досталась трофейная западная техника. Об этом сообщило Минобороны РФ .

Бойцы получили боеприпасы и оружие, в том числе стрелковое вооружение, американские и турецкие автоматические гранатометы, польские бесшумные минометы.

В ведомстве уточнили, что причиной прорыва обороны украинских войск стал обходной тактический маневр бойцов группировки войск «Восток», который позволил взять город в клещи с флангов.

Бои за освобождение Угледара в Донецкой Народной Республике длились на протяжении двух лет, его полностью очистили от ВСУ 3 октября. Об освобождении населенного пункта глава Минобороны РФ Андрей Белоусов доложил президенту России Владимиру Путину.

Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что работы по восстановлению Угледара начнутся сразу после разминирования всех территорий.