На Добропольском направлении боевики Вооруженных сил Украины применяют различные виды самодельных мин, замаскированных под повседневные вещи. Об этом РИА «Новости» рассказал старший лейтенант артиллерийского расчета буксируемой гаубицы Д-30 группировки войск «Центр» Александр Перевозчиков.

По словам военнослужащего, украинские подразделения активно используют взрывные устройства, которые маскируют под обычные предметы и сбрасывают с беспилотников. Он уточнил, что неопытный солдат может поднять такую вещь, после чего произойдет взрыв.

«Используют пачки сигарет, аптечки — просто сбрасывают их с дронов», — пояснил артиллерист.

Он добавил, что также применяются самодельные устройства из бытовых предметов.

«Например, обычную мыльницу начиняют взрывчатым веществом, заматывают скотчем и также сбрасывают с беспилотника», — отметил Перевозчиков.

Кроме того, по словам военнослужащего, появилась новая разновидность мин. Их сбрасывают с тяжелого дрона, устройство втыкается в землю и разбрасывает оптоволокно, при задевании которого происходит детонация.

Вооруженные силы России с 14 по 20 марта нанесли один массированный и шесть групповых ударов по объектам на территории Украины. По данным Минобороны, удары стали ответом на атаки по гражданской инфраструктуре на российской территории.