Российские дроноводы уничтожили группу дронов ВСУ в Сумской области

Операторы FPV-дронов группировки войск «Север» ликвидировали украинские беспилотники в Сумской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Уничтожение беспилотников осуществлялось FPV-дронами с осколочно-фугасной боевой частью методом дистанционного подрыва. Благодаря разлету осколков наносились максимальные повреждение беспилотникам ВСУ», — уточнили в военном ведомстве.

Российские дроноводы сорвали ударные и разведывательные планы противника. Кроме того, операторы FPV-дронов смогли нарушить огневое обеспечение ВСУ и значительно снизить угрозу для подразделений ВС России на этом участке фронта.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что операторы российских беспилотников уничтожили посты РЭБ ВСУ, пункты управления БПЛА, два гексакоптера «Баба-яга», вражескую бронетехнику, позиции и живую силу противника на ряде направлений в зоне спецоперации.