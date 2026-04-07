Бойцы ВС России отразили две контратаки ВСУ и удержали опорник в зоне СВО

МО: бойцы ВС России уничтожило 20 боевиков и 30 FPV-дронов ВСУ в боях за опорник

Российские военнослужащие в зоне СВО удержали опорный пункт, отбив две контратаки Вооруженных сил Украины и уничтожив 30 вражеских дронов. О подвиге подразделения под руководством капитана Эльдара Джамалутдинова сообщила пресс-служба Минобороны.

Офицер участвовал в операции в районо одного из населенных пунктов в зоне СВО. Его подразделение сражалось за опорный пункт под огнем украинской артиллерии и беспилотной авиации.

Благодаря грамотно спланированной обороне бойцы под командованием Джамалутдинова отразили две контратаки противника. ВСУ лишились 20 военнослужащих и 30 FPV-дронов.

Ранее Минобороны показало, как дроноводы на Константиновском направлении вывели из строя бронетехнику и гексакоптеры «Баба-яга». В Сумской области военные поразили пункты управления БПЛА, в Харьковской — уничтожили квадрокоптеры ВСУ.