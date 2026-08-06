Во время штурма украинской позиции рядовой Егор Лебедев в одиночку решил исход тяжелого боя. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны России.

Штурмовая группа российских войск получила задачу взять укрепленную точку ВСУ. Командир отдал приказ обойти боевиков с фланга. Украинские силы отреагировали на движение, началась перестрелка. Опорный пункт был оборудован пулеметом, что затрудняло дальнейшее передвижение.

Одним из первых в ситуации сориентировался рядовой Егор Лебедев. Он пробрался к капониру и забросил в него гранату, пулемет сразу замолчал.

Действия российского бойца позволили всей группе продвинуться. Подразделение взяло укрепленный пункт украинской стороны под контроль.

В том же сообщении Минобороны доложило и об успешных действиях Тлеужана Кайрымова. Младший сержант в ходе боевой задачи нашел скрывавшихся в другом окопе солдат армии Украины. Кайрымов застрелил обоих противников.

В начале августа к похожей тактике прибег ефрейтор российской армии Артем Леденев. Он также нейтрализовал опорный пункт ВСУ с пулеметом одной гранатой.