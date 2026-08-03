Боец ВС России гранатой уничтожил пулеметный расчет и захватил пункт ВСУ

Российский военнослужащий, ефрейтор Артем Леденев, гранатой уничтожил пулеметный расчет ВСУ и помог захватить опорный пункт противника. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Леденев действовал в составе штурмовой группы. При приближении к укрепленному району бойцы попали под плотный пулеметный огонь. Военнослужащий выбрал момент для атаки и нейтрализовал опасную огневую точку противника.

«Артем под прикрытием товарищей совершил обход позиций противника с фланга. Скрытно сократил дистанцию до вражеской огневой точки и метким броском гранаты уничтожил пулеметный расчет, что позволило штурмовой группе стремительно перейти в атаку», — рассказали в ведомстве.

После этого ефрейтор продолжил вести прицельный огонь и поддерживал действия штурмовой группы. В результате противник отступил, потеряв до 10 боевиков ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении расчетами войск беспилотных систем российской армии радиолокационной станции «Пеликан» в Днепропетровской области. Для удара использовали беспилотник «Герань».