Тысячи зданий и километры под огнем: как российские военные освобождали Часов Яр

Минобороны: десантники прошли в Часовом Яре 20 километров под огнем противника

Ивановские, костромские и ярославские десантники прошли до 20 километров под непрерывным огнем артиллерии и беспилотников противника, чтобы освободить город Часов Яр в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны .

«Зачищено от противника более 4200 зданий и сооружений, взято в плен около 50 украинских военнослужащих, уничтожено свыше 30 орудий полевой артиллерии и 70 расчетов БПЛА», — добавили в военном ведомстве.

Кроме того, Минобороны опубликовало видео из освобожденного города, снятое с квадрокоптера.

Министр обороны Андрей Белоусов направил телеграмму с поздравлениями личному составу 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Он поблагодарил десантников за выполнение боевой задачи и выразил уверенность, что они и далее будут надежно обеспечивать безопасность России.

Об освобождении города после более чем года упорных боев стало известно утром. Сделали это подразделения «Южной» группировки войск.