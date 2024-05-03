Минобороны показало видео уничтожения украинского склада боеприпасов | 360°

03 мая 2024, 10:23
Минобороны показало видео уничтожения украинского склада боеприпасов
Минобороны опубликовало кадры уничтожения полевого склада боеприпасов ВСУ
Артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили полевой пункт боепитания украинской армии на Красноармейском направлении. Кадры ликвидации склада боеприпасов опубликовала пресс-служба Минобороны России.
«В результате точного удара боеприпасы сдетонировали и были полностью уничтожены», — передали в оборонном ведомстве.
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На записи видно, что в небо взмыло несколько огненных столбов. Начался крупный пожар.
Ранее расчеты реактивной системы залпового огня «Град» уничтожили пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины в приграничном с Белгородской областью районе. Российские военные ликвидировали пять автомобилей и до 15 человек личного состава ВСУ.
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