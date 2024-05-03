Минобороны показало видео уничтожения украинского склада боеприпасов | 360°

Спецоперация 03 мая 2024, 10:23 Минобороны показало видео уничтожения украинского склада боеприпасов Минобороны опубликовало кадры уничтожения полевого склада боеприпасов ВСУ Пресс-служба Минобороны

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Артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили полевой пункт боепитания украинской армии на Красноармейском направлении. Кадры ликвидации склада боеприпасов опубликовала пресс-служба Минобороны России.

«В результате точного удара боеприпасы сдетонировали и были полностью уничтожены», — передали в оборонном ведомстве.

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На записи видно, что в небо взмыло несколько огненных столбов. Начался крупный пожар.

Ранее расчеты реактивной системы залпового огня «Град» уничтожили пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины в приграничном с Белгородской областью районе. Российские военные ликвидировали пять автомобилей и до 15 человек личного состава ВСУ.