«Хорошо поработали». Расчеты РСЗО «Град» уничтожили пункты временной дислокации ВСУ | 360°

03 мая 2024, 05:45
«Хорошо поработали». Расчеты РСЗО «Град» уничтожили пункты временной дислокации ВСУ
Минобороны РФ: расчеты РСЗО «Град» уничтожили пункты временной дислокации ВСУ
Расчеты РСЗО «Град» группировки прикрытия государственной границы ликвидировали пункты временной дислокации с живой силой ВСУ и военную точку противника в приграничном с Белгородской областью районе. Об этом заявил командир реактивного взвода с позывным Ока, его слова передало Минобороны России в Telegram-канале.
«Поразили сегодня три пункта временной дислокации противника, пять автомобилей и до 15 человек личного состава <…> Это хорошо поработали», — сказал он.
Реклама
Военный назвал украинских националистов «трусами», которые не хотят выходить «один на один» с российскими бойцами, а могут только стрелять по мирному населению.
Также министерство предоставило кадры с работой расчетов. На видео видно, как техника стреляет по намеченной цели.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военно-космические силы ракетным ударом ликвидировали украинскую пусковую установку зенитно-ракетного комплекса «Ирис-Т» немецкого производства. Цель уничтожили недалеко от населенного пункта Островерховка Харьковской области.
Минобороны РФ
Военные
Видео
ВСУ
Россия
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама