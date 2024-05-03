«Хорошо поработали». Расчеты РСЗО «Град» уничтожили пункты временной дислокации ВСУ | 360°

Спецоперация 03 мая 2024, 05:45 «Хорошо поработали». Расчеты РСЗО «Град» уничтожили пункты временной дислокации ВСУ Минобороны РФ: расчеты РСЗО «Град» уничтожили пункты временной дислокации ВСУ

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Расчеты РСЗО «Град» группировки прикрытия государственной границы ликвидировали пункты временной дислокации с живой силой ВСУ и военную точку противника в приграничном с Белгородской областью районе. Об этом заявил командир реактивного взвода с позывным Ока, его слова передало Минобороны России в Telegram-канале.

«Поразили сегодня три пункта временной дислокации противника, пять автомобилей и до 15 человек личного состава <…> Это хорошо поработали», — сказал он.

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Военный назвал украинских националистов «трусами», которые не хотят выходить «один на один» с российскими бойцами, а могут только стрелять по мирному населению.

Также министерство предоставило кадры с работой расчетов. На видео видно, как техника стреляет по намеченной цели.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военно-космические силы ракетным ударом ликвидировали украинскую пусковую установку зенитно-ракетного комплекса «Ирис-Т» немецкого производства. Цель уничтожили недалеко от населенного пункта Островерховка Харьковской области.