Минобороны показало видео уничтожения корабля с боеприпасами ВСУ в одесском порту

МО опубликовало ролик с ликвидацией судна с оружием в Одесской области

Российские войска ударом ОТРК «Искандер-М» поразили перевозивший боеприпасы контейнеровоз в Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Оборонное ведомство опубликовало кадры с уничтожением судна. По данным пресс-службы, контейнеровоз находился в порту «Южный», ракетная атака произошла во время разгрузки корабля. После удара началась детонация снарядов, которые доставили в Одесскую область из стран Европы.

ВС России в этот же день ликвидировали базу горючего ВСУ около Одессы. Также военные ударили по инфраструктуре аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области и пунктам управления беспилотниками, скоплениям боевиков украинской армии и военной техники в 137 районах.

Ранее группировка войск «Север» с помощью «Искандер-М» ликвидировала до 80 боевиков ротно-тактической группы ВСУ в Сумской области. Украинская армия также лишилась 12 боевых бронированных машин и пяти пикапов. Минобороны показало удар из ракетного комплекса на видео.