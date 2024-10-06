Минобороны показало видео уничтожения корабля с боеприпасами ВСУ в одесском порту

Российские войска ударом ОТРК «Искандер-М» поразили перевозивший боеприпасы контейнеровоз в Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Оборонное ведомство опубликовало кадры с уничтожением судна. По данным пресс-службы, контейнеровоз находился в порту «Южный», ракетная атака произошла во время разгрузки корабля. После удара началась детонация снарядов, которые доставили в Одесскую область из стран Европы.
ВС России в этот же день ликвидировали базу горючего ВСУ около Одессы. Также военные ударили по инфраструктуре аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области и пунктам управления беспилотниками, скоплениям боевиков украинской армии и военной техники в 137 районах.