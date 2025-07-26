Минобороны показало видео ударов FPV-дронов по технике и позициям ВСУ

На ролике видна работа БПЛА в режиме реального времени: камера на борту фиксирует приближение к целям, после чего запись обрывается. Также показаны съемки с других дронов, где видны взрывы и задымление в местах попаданий.

В видео собрали кадры применения FPV-дронов расчетами группировок «Восток» и «Юг», специалистами Центра «Рубикон» и подразделениями БПЛА Новороссийского десантно-штурмового соединения. Беспилотники поразили технику, склады с боеприпасами, огневые позиции и личный состав украинской армии в Днепропетровской и Запорожской областях.

Минобороны в сегодняшней сводке о проведении спецоперации сообщило, что Вооруженные силы России ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.