Минобороны показало видео с ударом по танку Abrams в зоне СВО | 360°

Спецоперация 29 апреля 2024, 12:28 Минобороны показало видео с ударом по танку Abrams в зоне СВО МО опубликовало кадры с эвакуированным танком Abrams на Авдеевском направлении

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Военнослужащие ремонтно-эвакуационной группы ЦВО успешно эвакуировали с авдеевского участка подбитый танк М1 Abrams американского производства. Кадры с вывозом боевой машины опубликовала пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что танк эвакуировали в два этапа. Сначала военные провели разведку, чтобы обеспечить бойцам безопасность. Второй этап включал в себя вывоз танка из зоны СВО.

Пресс-служба Минобороны Пресс-служба Минобороны Пресс-служба Минобороны Пресс-служба Минобороны Пресс-служба Минобороны Пресс-служба Минобороны

Боевую машину доставят в Москву, технику продемонстрируют на выставке на Поклонной горе. Экспонатами также станут танк Leopard 2 и БМП Marder немецкого производства. Выставка откроется 1 мая и продлится месяц. Посетители увидят зарубежную трофейную военную технику из США, Турции, Франции, Украины, Австрии, Австралии, Финляндии, ЮАР, Чехословакии, Швеции и других стран.

Ранее военные подбили под Авдеевкой американскую ремонтно-эвакуационную машину М88А Hercules. Бойцы Центрального военного округа успешно вывезли технику из района населенного пункта Бердычи.