Минобороны показало видео с ударом по танку Abrams в зоне СВО | 360°

29 апреля 2024, 12:28
Минобороны показало видео с ударом по танку Abrams в зоне СВО
МО опубликовало кадры с эвакуированным танком Abrams на Авдеевском направлении
Военнослужащие ремонтно-эвакуационной группы ЦВО успешно эвакуировали с авдеевского участка подбитый танк М1 Abrams американского производства. Кадры с вывозом боевой машины опубликовала пресс-служба Минобороны.
В ведомстве отметили, что танк эвакуировали в два этапа. Сначала военные провели разведку, чтобы обеспечить бойцам безопасность. Второй этап включал в себя вывоз танка из зоны СВО.
Боевую машину доставят в Москву, технику продемонстрируют на выставке на Поклонной горе. Экспонатами также станут танк Leopard 2 и БМП Marder немецкого производства. Выставка откроется 1 мая и продлится месяц. Посетители увидят зарубежную трофейную военную технику из США, Турции, Франции, Украины, Австрии, Австралии, Финляндии, ЮАР, Чехословакии, Швеции и других стран.
Ранее военные подбили под Авдеевкой американскую ремонтно-эвакуационную машину М88А Hercules. Бойцы Центрального военного округа успешно вывезли технику из района населенного пункта Бердычи.
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