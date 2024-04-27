Машину для эвакуации Abrams подбили под Авдеевкой | 360°

Спецоперация 27 апреля 2024, 07:25 Машину для эвакуации Abrams подбили под Авдеевкой Под Авдеевкой подбили и вывезли машину М88А Hercules для эвакуации Abrams Википедия

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Российские военные Центрального военного округа на Авдеевском направлении подбили и эвакуировали американскую ремонтно-эвакуационную машину М88А Hercules, которая предназначена для эвакуации танков Abrams. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Подбили бронированную эвакуационную машину М88А, которую создали на базе танка М48. Технику остановили и эвакуировали из зоны боевых действий в районе населенного пункта Бердычи», — сообщил заместитель командира полка по вооружению с позывным «Казань».

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По его словам, боевики ВСУ бросили машину прямо на поле боя. После этого штурмовики группировки войск «№Центр» забрали ее себе.

«Если судить по повреждениям, то ее остановили ударом FРV-дрона, после чего началось возгорание моторно-трансмиссионного отделения. Думаю, восстановим машину в ближайшие несколько дней», — добавил военный.

Ранее стало известно, что украинские националисты перестали использовать переданные США танки Abrams из-за активности российских беспилотников.