Машину для эвакуации Abrams подбили под Авдеевкой | 360°

27 апреля 2024, 07:25
Машину для эвакуации Abrams подбили под Авдеевкой
Под Авдеевкой подбили и вывезли машину М88А Hercules для эвакуации Abrams
Российские военные Центрального военного округа на Авдеевском направлении подбили и эвакуировали американскую ремонтно-эвакуационную машину М88А Hercules, которая предназначена для эвакуации танков Abrams. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Подбили бронированную эвакуационную машину М88А, которую создали на базе танка М48. Технику остановили и эвакуировали из зоны боевых действий в районе населенного пункта Бердычи», — сообщил заместитель командира полка по вооружению с позывным «Казань».
Реклама
По его словам, боевики ВСУ бросили машину прямо на поле боя. После этого штурмовики группировки войск «№Центр» забрали ее себе.
«Если судить по повреждениям, то ее остановили ударом FРV-дрона, после чего началось возгорание моторно-трансмиссионного отделения. Думаю, восстановим машину в ближайшие несколько дней», — добавил военный.
Ранее стало известно, что украинские националисты перестали использовать переданные США танки Abrams из-за активности российских беспилотников.
Военные
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама