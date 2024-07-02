Минобороны показало удары истребителей Су-25 по опорнику ВСУ

Появились кадры удара штурмовиков Су-24 ВКС России по украинским боевикам в зоне ответственности группировки «Восток». Российские военные уничтожили спецтехнику и живую силу противника, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Экипажи Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск „Восток“», — заявили в ведомстве.

Полет прошел в штатном режиме. По данным передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Кроме того, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

По словам летчика Су-25 Сергея, они выдвинулись в район выполнения боевой задачи после получения координат противника. По позициям ВСУ отработали неуправляемыми авиационными ракетами С-8, сообщило РИА «Новости».

Ранее экс-советник командования ВВС Украины Юрий Игнат признал потерю техники на военном аэродроме в Миргороде в Полтавской области в результате удара ВС РФ.