Минобороны показало удар по объекту ВСУ в Харькове

Российские военные в ночь на 15 июня нанесли удар по зданию на территории бывшего завода частного акционерного общества «Промсвязь» в Харькове. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Расчет подразделений войск беспилотных систем применил дроны-камикадзе «Герань-2», «Сикер» и поразил объект с высокой точностью.

По данным Минобороны, в здании работали украинские компании «Гринхаус Солюшн» и ООО «ДТ-1 групп». Эти фирмы специализировались на производстве боевых частей для беспилотников большой дальности и ракет разных типов.

Также в ведомстве сослались на разведывательные и агентурные данные, которые указывали на назначение объекта.

«Мониторинговые каналы противника подтверждают полное уничтожение здания», — подчеркнула пресс-служба.

Ранее российские военные нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Для этого использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также беспилотники.