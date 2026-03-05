Российские войска обнаружили в подвалах на Волчанском направлении тела украинских военных, которых расчленили и сожгли их сослуживцы. Об этом со ссылкой на силовые структуры сообщило РИА «Новости» .

Обугленные трупы боевики ВСУ спрятали в подвалах покинутых жилых домов.

«У части тел отрезаны конечности и даже головы», — рассказал собеседник издания.

По его словам, украинские военные пытались сохранить части тел боевиков, чтобы в дальнейшем их можно было опознать и признать погибшими.

Ранее мэр Днепропетровска Борис Филатов рассказал, что ВС России готовятся к наступлению и постепенно продвигаются к городу. Войска установили контроль над несколькими населенными пунктами в Харьковской и Днепропетровской областях. Градоначальник назвал Днепропетровск одной из главных целей и «поворотным моментом» в конфликте.

По его словам, российская армия пока находится далеко, но уже готовится к освобождению промышленного города.