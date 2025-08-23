Украинские боевики потеряли 600 человек в ДНР при ударе российских войск

Минобороны показало кадры группового удара по местам дислокации ВСУ в ДНР

Действующие в зоне проведения специальной военной операции российские войска нанесли групповые удары ракетами «Искандер» авиабомбами ФАБ-500 и беспилотниками «Герань» по укрытиям украинских боевиков в Донецкой Народной Республики. Кадры поражения вражеских укрытий опубликовала пресс-служба Минобороны.

На опубликованных кадрах видны мощные взрывы, происходящие одновременно в разных точках укрытий украинских боевиков.

В пресс-службе уточнили, что в результате группового удара противник потерял более 600 человек личного состава.

Также взрывы уничтожили четыре установки реактивной системы залпового огня, три танка,

семь бронированных разведывательно-дозорных машин, до 22 бронемашин, до 20 военных автомобиля, четыре станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, командный пункт и укрытие для личного состава.

В субботу, 23 августа, Министерство обороны сообщило об освобождении поселка Клеман-Бык и села Среднее в Донецкой Народной Республике.

В ведомстве добавили, что оба населенных пункта перешли под контроль подразделений группировок «Юг» и «Запад».