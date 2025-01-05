ВКС России сбили украинский МиГ-29 в зоне спецоперации

Действующая в зоне проведения специальной военной операции истребительная авиация России сбила украинский самолет МиГ-29. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины», — заявили в ведомстве.

В пресс-службе подчеркнули, что задействованные в спецоперации средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 174 беспилотника, три управляемые авиационные бомбы Hammer и один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по инфраструктуре украинских аэродромов, а также по скоплениям живой силы и военной техники противника в 137 районах проведения специальной военной операции.

В минувшую субботу, 4 января, министерство обороны сообщило об освобождении села Надия в Луганской Народной Республике. В ведомстве подчеркнули, что населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки «Запад», которые продолжили наступление на позиции противника.