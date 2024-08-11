Появились кадры уничтожения украинского танка Т-80 ударом «Ланцета» в Курской области

На опубликованных кадрах видно, как «Ланцет» бьет бронетехнику в районе башни, после чего произошло возгорание.

«Российские военнослужащие в ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области выявили движение танка Т-80 ВСУ. После анализа полученных разведывательных данных они приняли решение о точечном огневом воздействии по танку противника», — отметили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что кадры объективного контроля позволили в режиме реального времени убедиться в поражении техники противника.

Ранее Минобороны показало, как вертолеты Ка-52 уничтожили живую силу ВСУ под Курском. Летчики ударили по скоплению живой силы, автомобильной и бронированной техники противника.