Минобороны показало, как десантники ликвидировали гаубицу М777 в Херсонской области

Минобороны РФ: войска России уничтожили гаубицу М777 под Херсоном

Десантники уничтожили гаубицу М777 и склад боеприпасов ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

«Цели были выявлены оператором разведывательного БпЛА „Zala“ и поражены барражирующими боеприпасами „Ланцет“», — написали в публикации ведомства.

Также министерство опубликовало кадры с места событий. На них запечатлен момент подрыва вражеской техники.

Ранее войска России уничтожили в зоне СВО склад авиационных средств поражения и арсенал, в котором находились боеприпасы. Как отметили в Минобороны, группировка войск «Центр» освободила в ДНР поселок Лозоватское. Кроме того, российские военные за сутки отбили три атаки Украины, из-за чего ее войска лишились до 425 боевиков и одного танка.

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