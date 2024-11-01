Сегодня 15:39 Минобороны подтвердило удар по центру при Генштабе ВСУ в Киеве Фото: РИА «Новости»
Минобороны подтвердило слова главы Чечни Рамзана Кадырова об ударе по зданию Генерального штаба ВСУ в Киеве. Информация об этом появилась в
еженедельной сводке о проведении специальной военной операции.
«Поражены центр управления беспилотными системами Генерального штаба Вооруженных сил Украины [и многие другие объекты]», — сообщило министерство.
Глава Чечни также
сообщал о девяти уничтоженных украинских военных, назвав этот удар «ответкой» за атаку беспилотников на Российский университет спецназа в Гудермесе.
На Украине тоже подтвердили этот удар. Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук*
опубликовал фотографию с места происшествия. На ней видна частично разрушенная крыша. * Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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