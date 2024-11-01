Минобороны подтвердило удар по центру при Генштабе ВСУ в Киеве

Минобороны подтвердило слова главы Чечни Рамзана Кадырова об ударе по зданию Генерального штаба ВСУ в Киеве. Информация об этом появилась в еженедельной сводке о проведении специальной военной операции.

«Поражены центр управления беспилотными системами Генерального штаба Вооруженных сил Украины [и многие другие объекты]», — сообщило министерство.

Глава Чечни также сообщал о девяти уничтоженных украинских военных, назвав этот удар «ответкой» за атаку беспилотников на Российский университет спецназа в Гудермесе.

На Украине тоже подтвердили этот удар. Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* опубликовал фотографию с места происшествия. На ней видна частично разрушенная крыша.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.