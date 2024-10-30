Кадыров озвучил потери ВСУ во время удара по Генштабу в Киеве

Глава Чечни Кадыров: при ударе по Генштабу в Киеве погибли девять бойцов ВСУ

Во время удара по Генштабу ВСУ в Киеве погибли девять украинских военных, написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Он уточнил, что еще 17 человек получили ранения.

Кадыров отметил, что удар по Генштабу в Киеве стал «ответкой» на атаку на здание Российского университета спецназа в Гудермесе.

«В 04:00 и в 50:30 утра ВКС МО России нанесли два удара „Геранями“ по центру управления беспилотных систем Генштаба ВСУ в Киеве. Именно с этого здания проводилось управление беспилотником, который прилетел во вторник в Гудермес», — уточнил глава Чечни.

Удар ВС России он назвал очень результативным. Из перехваченных радиопереговоров ВСУ следует, что удалось уничтожить девять человек, еще 17 пострадали, уточнил Кадыров.

Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* 30 октября подтвердил факт удара по зданию Генштаба ВСУ. Экс-парламентарий опубликовал фото поврежденного строения.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.