Путин приказал обеспечить проезд СМИ в Красноармейск, Димитров и Купянск

Президент России Владимир Путин отдал приказ прекратить огонь на несколько часов, чтобы в окруженных Красноармейске (Покровске), Димитрове (Мирнограде) и Купянске могли побывать украинские и иностранные журналисты. Об этом сообщило Министерство обороны .

Репортерам обеспечат коридоры для беспрепятственного въезда и выезда из города. При этом и сами журналисты, и российские военные должны получить гарантии безопасности.

Такое предложение российский лидер выдвинул накануне, приехав к раненым бойцам в Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка. По мнению депутата Госдумы, бывшего замминистра обороны Андрея Картаполова, тем самым Путин показал, что у него больше сострадания к украинским военным, чем у Владимира Зеленского.

Об окружении группировок ВСУ в этих городах начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту 26 октября.