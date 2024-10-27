Минобороны: ВСУ в зоне ответственности «Центра» потеряли до 600 боевивиков

Подразделения группировки войск «Центр» в своей зоне ответственности уничтожили за сутки до 600 боевиков ВСУ. Российские военные отразили 11 контратак, сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, российские войска нанесли поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Сухая Балка, Розовка, Дзержинск, Дружба, Вишневое и Заря в ДНР.

«Противник потерял до 600 военнослужащих, танк, два бронетранспортера Viking шведского производства, БМП, четыре автомобиля, два орудия Д-20, гаубицу „Мста-Б“, четыре гаубицы Д-30 и противотанковую пушку „Рапира“», — уточнили в оборонном ведомстве.

Российские войска впервые с начала СВО уничтожили израильский тактический радиолокационный комплекс ieMHR, отметили в министерстве.

По информации ведомства, 27 октября ВС РФ взяли под контроль Измайловку в ДНР. Отличились военные группировки войск «Центр».