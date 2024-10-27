Российские войска впервые уничтожили израильскую РЛС ieMHR в зоне СВО

Российские подразделения в зоне СВО уничтожили израильский тактический радиолокационный комплекс ieMHR. Об этом в ежедневной сводке сообщила пресс-служба Минобороны.

«Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы „Анклав-Н“, тактический радиолокационный комплекс ieMHR израильского производства и три полевых склада боеприпасов», — отметили в ведомстве.

В ТАСС подчеркнули, что это первый случай уничтожения израильского тактического радара в зоне спецоперации.

Ранее Минобороны показало работу артиллеристов группировки войск «Восток». Военные поразили укрепления ВСУ на Южно-Донецком направлении. Командир машины с позывным Бурый рассказал, что артиллеристы должны выполнить команду на стрельбу за 15 минут.