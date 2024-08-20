МО: украинская армия с 6 августа потеряла под Курском более 4 тысяч боевиков

ВСУ за сутки лишились в Курской области до 350 военнослужащих и 25 единиц бронетехники. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Всего с начала рейдов в Курскую области украинская армия потеряла до 4130 человек, указали в оборонном ведомстве.

За сутки подразделения группировки войск «Север» отразили атаки противника в направлении населенных пунктов Борки, Коренево, Кремяное, Русская Канапелька. В результате военные ликвидировали более 60 боевиков, два танка, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

Ранее командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов подтвердил, что российские войска уничтожили под Курском основные ресурсы ВСУ. По его словам, бои в приграничье закончатся через несколько месяцев, сообщил RT. Командир предположил, что к зиме ВС России одержат победу и завершат специальную военную операцию.