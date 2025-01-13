Минобороны опубликовало кадры освобождения Песчаного в ДНР

Населенный пункт Песчаное в ДНР перешел под контроль российских войск. Кадры освобождения опубликовало Минобороны .

Песчаное освободили подразделения 74-й отдельной гвардейской мотострелковой и 55-й отдельной гвардейской мотострелковой (горной) бригад группировки войск «Центр».

Разведывательные беспилотники выявили огневые позиции и места скопления живой силы противника в лесополосах, которые затем ликвидировали артиллерия и ударные дроны.

«Несколько дней велись ожесточенные бои. В ходе успешной операции враг был откинут за территорию жилых домов населенного пункта <…>. Победа будет за нами!» — заявил один из российских военнослужащих.

Вооруженные силы Украины за сутки лишились в зоне действия группировки «Центр» более 615 человек личного состава.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее отметил, что российским войскам осталось пройти до западной границы республики примерно семь километров.