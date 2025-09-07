Минобороны опровергло атаку ВС России по зданию правительства Украины

Минобороны: ВС России не били по зданию кабмина Украины в Киеве

Российские войска не атаковали здание правительства Украины в Киеве. Целями являлись только военные объекты, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. По другим объектам в границах Киева удары не наносились», — отметило ведомство.

По его данным, 7 сентября ВС России ударило с помощью дронов и высокоточного оружия по объектам производства, сборки, ремонта, хранения и запуска БПЛА, а также военным авиабазам в центральной, южной и восточной частях республики. Атакам подверглись в том числе предприятие «Киев-67» и логистическая база «СТС-ГРУПП» на окраинах Киева.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о пожаре в здании кабмина республики. По его словам, на место прибыли экстренные службы.