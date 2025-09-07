Здание кабмина загорелось в Киеве

Пожар произошел в здании кабинета министров в Киеве утром 7 сентября. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

«В Печерском районе горит здание кабмина», — написали авторы поста.

Фото пожара опубликовало украинское издание «Страна.ua». Там заявили, что загорелось правительственное здание.

Мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале также написал о пожаре в правительственном здании. По словам главы украинской столицы, на месте работают экстренные службы.

Накануне пожар произошел на киевской фабрике «Рошен», принадлежащей бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Причины возгорания не уточнялись.