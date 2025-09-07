Здание кабмина загорелось в Киеве
Пожар произошел в здании кабинета министров в Киеве утром 7 сентября. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.
«В Печерском районе горит здание кабмина», — написали авторы поста.
Фото пожара опубликовало украинское издание «Страна.ua». Там заявили, что загорелось правительственное здание.
Мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале также написал о пожаре в правительственном здании. По словам главы украинской столицы, на месте работают экстренные службы.
Накануне пожар произошел на киевской фабрике «Рошен», принадлежащей бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Причины возгорания не уточнялись.