Проверка обстоятельств гибели военнослужащих Дмитрия Лысаковского и Сергея Грицая с позывными Гудвин и Эрнест подошла к концу. Минобороны не увидело превышения полномочий в действиях их командования, но накажет офицеров за другие недоработки, сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале .

Его источник заявил, что представители Минобороны и департамента военной контрразведки ФСБ сочли перевод военнослужащих в штурмовую группу обоснованным и не увидели в действиях командования 87-го отдельного мотострелкового полка признаков превышения полномочий. Обвинения в распространении наркотиков тоже не подтвердились.

«Сложившаяся в полку ситуация стала следствием упущений со стороны командующих и командиров в подборе и расстановке офицерских кадров и незнания их морально-деловых и профессиональных качеств», — заявили проверяющие.

Коц сообщил, что командующего 51-й армией, командиров первой отдельной мотострелковой бригады и 87-го отдельного стрелкового полка привлекли к дисциплинарной ответственности. По его информации, министр обороны Андрей Белоусов поручил проверить комплектование и оснащение подразделений БПЛА воинских соединений, а также создать в 87-м полку и других аналогичных частях расчеты беспилотников.

Гудвин и Эрнест незадолго до смерти записали видео, которое попало в интернет. Они обвинили командира Игоря Пузика в связи с наркоторговлей и отправке военнослужащих на штурм в качестве наказания.