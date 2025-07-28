Минобороны доложило о групповом ударе «Кинжалами» по аэродрому и складу ВСУ

Российские военные в ночь на 28 июля нанесли групповой удар по складу боеприпасов и военному аэродрому Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что задействовали ударные беспилотники и высокоточные аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал» для нанесения ударов по складам комплектующих для производства БПЛА, ракетного вооружения, складу боеприпасов и инфраструктуре военного аэродрома ВСУ.

Всего в течение прошлой ночи бойцы ВС России нанесли огневое поражение пунктам временной дислокации иностранных наемников и боевиков ВСУ в 139 районах. Украинские боевики лишились более 1300 человек живой силы в течение прошлых суток.

Также российские войска освободили населенные пункты Бельгийка и Бойковка в Донецкой Народной Республике.