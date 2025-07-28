Минобороны заявило об уничтожении более 1340 украинских боевиков за сутки

Действующие в зоне специальной военной операции группировки российских войск за минувшие сутки уничтожили более 1340 украинских боевиков. Информация об этом следует из сводки Министерства обороны.

Самые большие потери противник понес в ходе противостояния с подразделениями с «Южной» группировкой войск, действующей в районе населенных пунктов Серебрянка, Щербиновка, Катериновка, Северск, Часов Яр, Александро-Шультино и Константиновка Донецкой Народной Республики.

Общие потери личного состава ВСУ на этом участке составили до 270 человек.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе улучшения тактического положения в Сумской области и ударов Харьковском направлении уничтожили более 165 украинских боевиков.

Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю и нанесла удары по позициям противника в Донецкой Народной Республике и Харьковской области, ликвидировав более 250 военнослужащих.

Активные действия группировки войск «Центр» привели противника к потерям более 395 человек личного состава. Также ВСУ потеряли более 205 человек в ходе продвижения в глубину обороны подразделений группировки войск «Восток».

Группировка «Днепр» в ходе ударов по позициям противника в Запорожской и Херсонской областях уничтожила более 55 украинских военнослужащих.

Министерство обороны в последней сводке сообщило об освобождении сел Бойковка и Бельгийка в Донецкой Народной Республики. В ведомстве заявили, что контроль над населенными пунктами установили бойцы группировки войск «Центр».