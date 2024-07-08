Запущенная ВСУ ракета ЗРК Patriot американского производства попала по детской больнице в Киеве. Об этом на своей странице в сети Х написал американский блогер Джексон Хинкл.

«Американская ракета ПВО Patriot <…> попала <…> в киевскую детскую больницу. Конечно, они обвиняют Россию <…> снова», — подчеркнул он.

Свои выводы он сделал на основе видео- и фотоматериалов ракеты и их осколков. Он опроверг мнение, что это могла быть российская крылатая ракета Х-101, и обратил внимание на заостренный нос ракеты-перехватчика Patriot PAC-3.

Также он посоветовал президенту США Джо Байдену остановить поставки вооружений украинским террористам.

Ранее посол Германии на Украине Мартин Егер заявил, что в эту страну отправили третий зенитно-ракетный комплекс Patriot из ФРГ.