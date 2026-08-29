Минобороны заявило об ударе по судостроительному заводу Киева и порту Николаева

Запущенные российскими войсками ударные беспилотники поразили судостроительный завод в Киеве, где собирали и обслуживали дистанционно управляемые катера. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве добавили, что также в зону поражения попали морской перегрузочный терминал, четыре хранилища с военным имуществом для украинских боевиков в порту Николаева и питающая гавань электроподстанция в селе Трихаты.

В ночь на субботу, 29 августа, российские войска нанесли серию массированных ударов ракетами и беспилотниками по военным складам и производствам на территории Бучанского района Киевской области.

Как сообщила пресс-служба Минобороны, в зону поражения попали склады с боеприпасами и ускорителями дальнобойных беспилотников FP-1 и FP-2 в селе Милая, также транспортно-логистический центр компании «Фим-севис», используемый для хранения деталей крылатых ракет «Фламинго».