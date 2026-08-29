Киев накрыл дым от горящих «Фламинго». Массированный удар России уничтожил арсеналы ВСУ
Волны реактивных дронов и высокоточных российских ракет слились в групповых ударах по арсеналам с украинскими вооружениями и цехам для производства ракет «Фламинго» и вражеских дронов. В ночь на субботу, 29 августа, в зону поражения попали арсеналы в Киевской области. От удара хранившиеся внутри боеприпасы взрывались всю ночь, окутав украинскую столицу черным дымом.
Что поразили под Киевом российские войска
Под ночной массированный удар российских войск попали объекты в Бучанском районе Киевской области, в непосредственной близости от украинской столицы.
Как сообщила пресс-служба Минобороны, одной из целей стал транспортно-логистический центр «Фим Сервис», чьи помещения использовали для хранения комплектующих крылатых ракет большой дальности «Фламинго».
Охота на дальнобойных «пернатых» идет давно. Накануне Минобороны отчиталось об ударе по складу с химическими веществами, произведенными для «Фламинго», а также по заводу «Файер Поинт», выпускающего компоненты для твердотопливных ускорителей и боевых частей крылатых ракет большой дальности. Уже готовые к запуску боеприпасы взорвались и разнесли склад «Стеллар Джет» в Киеве.
Запущенные в ночь на субботу российские беспилотники атаковали еще один склад «Файер Поинт» в селе Милая Бучанского района Киевской области. Кроме снарядов, в помещениях хранились ускорители для беспилотных летательных аппаратов большой дальности FP-1/FP-2.
Охвативший помещения пожар добрался до боеприпасов. Первый взрыв оказался самым мощным и сформировал огненный шар, который увидели даже из Киева. Детонация продолжалась всю ночь, а пламя полыхает до сих пор.
Масштаб вторичных взрывов оказался настолько велик, что движение перекрыли на 17-километровом участке трассы М-06 Киев —Чоп с 15-го по 32-й километр.
Но и это еще не все. В поселке Калиновка в Киевской области под удар попал логистический центр, через который проходили вооружения, которые украинские боевики получали от западных стран.
Полыхающие порты Украины
Российские войска продолжили массированные удары по морским и речным портам, через которые на Украину поступают западные вооружения, а страна отправляет экспортную продукцию, чтобы поддерживать свой трещащий по швам бюджет.
В ночь на субботу под удар попал порт «Измаил» на Дунае. В небо взлетела стоянка для заправщиков топливом сухогрузов, а также места разгрузки горюче-смазочных материалов для бронетехники украинских боевиков.
В порту Николаева российский удар уничтожил морской перегрузочный терминал и логистические центры, где выгружали и хранили военные грузы, а также 18 складов с военным имуществом и три хранилища с топливом.