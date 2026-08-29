Киев накрыл дым от горящих «Фламинго». Массированный удар России уничтожил арсеналы ВСУ

Волны реактивных дронов и высокоточных российских ракет слились в групповых ударах по арсеналам с украинскими вооружениями и цехам для производства ракет «Фламинго» и вражеских дронов. В ночь на субботу, 29 августа, в зону поражения попали арсеналы в Киевской области. От удара хранившиеся внутри боеприпасы взрывались всю ночь, окутав украинскую столицу черным дымом.

Что поразили под Киевом российские войска

Охота на дальнобойных «пернатых» идет давно. Накануне Минобороны отчиталось об ударе по складу с химическими веществами, произведенными для «Фламинго», а также по заводу «Файер Поинт», выпускающего компоненты для твердотопливных ускорителей и боевых частей крылатых ракет большой дальности. Уже готовые к запуску боеприпасы взорвались и разнесли склад «Стеллар Джет» в Киеве.

Как сообщила пресс-служба Минобороны, одной из целей стал транспортно-логистический центр «Фим Сервис», чьи помещения использовали для хранения комплектующих крылатых ракет большой дальности «Фламинго».

Под ночной массированный удар российских войск попали объекты в Бучанском районе Киевской области, в непосредственной близости от украинской столицы.

Запущенные в ночь на субботу российские беспилотники атаковали еще один склад «Файер Поинт» в селе Милая Бучанского района Киевской области. Кроме снарядов, в помещениях хранились ускорители для беспилотных летательных аппаратов большой дальности FP-1/FP-2.

Охвативший помещения пожар добрался до боеприпасов. Первый взрыв оказался самым мощным и сформировал огненный шар, который увидели даже из Киева. Детонация продолжалась всю ночь, а пламя полыхает до сих пор.

Масштаб вторичных взрывов оказался настолько велик, что движение перекрыли на 17-километровом участке трассы М-06 Киев —Чоп с 15-го по 32-й километр.

Но и это еще не все. В поселке Калиновка в Киевской области под удар попал логистический центр, через который проходили вооружения, которые украинские боевики получали от западных стран.