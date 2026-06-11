Штурмовики армии России заняли выгодные позиции в восточных районах Константиновки. Об успешных действиях подразделений группировки «Юг» доложила пресс-служба оборонного ведомства.

Бойцы Южной группировки ведут в Константиновке уличные бои. Штурмовые подразделения смогли полностью выбить боевиков ВСУ из восточной зоны города и закрепились на северо-востоке.

Солдаты той же группы войск продвигаются и в юго-западной части города. В зоне укрепленного металлургического завода в окружение попали несколько подразделений украинской армии.

Идет развитие наступления и в Новоселовке. Здесь освободить удалось уже несколько кварталов.

Украинские силы превратили Константиновку в одну из укрепленных зон в ДНР. Это самый южный населенный пункт Краматорской агломерации. На окраинах Константиновки подразделения ФСБ ведут борьбу с диверсантами ВСУ.