Минировавшие здания украинские боевики сдались в плен под Харьковом
Боевики инженерного батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ, минировавшие здания при отходе военных в Харьковской области, сдались в плен российской армии. Об этом со ссылкой на силовые структуры сообщило РИА «Новости».
По его данным, ВС России пленили троих военнослужащих ВСУ, занимавшихся минированием.
Издание добавило, что российские войска также поразили в Сумской области пункт дислокации латиноамериканских наемников, воюющих на стороне украинской армии. Операторы ликвидировали с помощью беспилотника «Герань-2» трех боевиков из Аргентины и одного — из Колумбии.
Ранее исследователь аргентинского Национального совета научных и технических исследований Даниэль Керсффельд рассказал, что наемники из Латинской Америки приезжают на Украину в погоне за военными навыками и доступом к западному оружию.
По его словам, в ряды ВСУ вступают представители банды «Красная команда» и их конкуренты — «Первая столичная команда». Специалист добавил, что на первом этапе бразильских наркоторговцев рекрутировали при посредничестве колумбийских наемников.