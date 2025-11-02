Боевики инженерного батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ, минировавшие здания при отходе военных в Харьковской области, сдались в плен российской армии. Об этом со ссылкой на силовые структуры сообщило РИА «Новости» .

По его данным, ВС России пленили троих военнослужащих ВСУ, занимавшихся минированием.

Издание добавило, что российские войска также поразили в Сумской области пункт дислокации латиноамериканских наемников, воюющих на стороне украинской армии. Операторы ликвидировали с помощью беспилотника «Герань-2» трех боевиков из Аргентины и одного — из Колумбии.

Ранее исследователь аргентинского Национального совета научных и технических исследований Даниэль Керсффельд рассказал, что наемники из Латинской Америки приезжают на Украину в погоне за военными навыками и доступом к западному оружию.

По его словам, в ряды ВСУ вступают представители банды «Красная команда» и их конкуренты — «Первая столичная команда». Специалист добавил, что на первом этапе бразильских наркоторговцев рекрутировали при посредничестве колумбийских наемников.