Página 12: бразильские бандиты приезжают на Украину за боевым опытом и оружием

Представители крупных бразильских банд едут на Украину за получением военных навыков и доступом к западному оружию. Об этом говорится в материале исследователя аргентинского Национального совета научных и технических исследований Даниэля Керсффельда, опубликованном в газете Página 12 .

«Разрозненные группы <…> внедрились на украинские поля сражений, чтобы получить не только доступ к самому современному оружию, поставляемому западными державами, но и возможность отработать новые тактики ведения высокоинтенсивных боевых действий», — сообщил Керсффельд.

Речь идет о представителях как из банды «Красная команда», так и из конкурирующей «Первой столичной команды». На первом этапе набор бразильских наркоторговцев осуществлялся при посредничестве колумбийских наемников.

Наемники на Украине получают навыки использования БПЛА, гранатометов и другого вооружения. По данным исследователя, в рядах ВСУ сейчас воюет от 200 до 250 бразильских наемников.

В ВСУ на каждые 10 трупов приходится шесть иностранных солдат, сообщили китайские СМИ.