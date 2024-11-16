Стало известно об ударе по заводу, где производили украинские беспилотники

Цех завода в Николаеве, в котором производили беспилотники, поразили ударом. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА «Новости» .

По его словам, после взрыва к месту ЧП отправились врачи и спасатели. В ходе случившегося погибли 12 военных, 30 человек пострадали.

«Взрыв пришелся в бывший завод „ЧСЗ“, в ту часть, которая принадлежит предприятию „Нибулон“. Прилетело в цех, где производили БПЛА, в том числе — водные самолетного типа», — сказал он.

Кроме того, в этом цеху занимались наладочными работами по безэкипажным плавательным средствам. Лебедев отметил, что территорию цеха охраняли специалисты Национальной гвардии Украины.

«Прилет был максимально удачным, цех уничтожен, уничтожено оборудование, уничтожены готовые изделия», — объяснил собеседник агентства.

Ранее ВС РФ поразили судоремонтный завод в порту в Измаиле Одесской области. Как сообщил Лебедев, на предприятии зафиксировали мощную детонацию.