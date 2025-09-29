МИД Украины пригрозил России достать до любых объектов

Сибига заявил, что в России «не будет ни одного безопасного места»

Украинская армия сможет атаковать любой военный объект на территории России. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в кулуарах Варшавского форума по безопасности, его слова привело издание «Страна.ua».

«Россия должна четко осознавать, что сегодня и в будущем не будет ни одного безопасного для них места», — добавил глава МИД.

Ранее Владимир Зеленский в интервью Axios призвал российских чиновников выучить, где находятся бомбоубежища. В ответ на это зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил, что у России есть такое оружие, от которого бомбоубежище не спасет Зеленского.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России знают о планах поставить Украине ракеты Tomahawk и относятся к этому серьезно, однако оружия, которое стало бы панацеей для ВСУ на поле боя, не существует.