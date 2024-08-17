В МИД Украины заявили, что якобы не имеют планов применять «грязные бомбы» и атаковать Запорожскую и Курскую АЭС. Об этом спикер украинского ведомства Георгий Тихий написал в соцсети X.

«Официально опровергаем эти сообщения. У Украины нет ни намерений, ни возможности совершать подобные действия», — написал он.

По словам Тихого, у Украины нет «грязных бомб» и в стране не планируют их добывать.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев ранее предупредил о планах ВСУ атаковать Курскую и Запорожскую АЭС боеголовками с радиоактивным веществом. Кураторами подготовки обстрела назвали западные спецслужбы, в основном, из Великобритании.

В связи с готовящейся провокацией зарубежные журналисты съехались в Сумы и Запорожье. Военкор Марат Хайруллин заявил о планах ВСУ устроить провокацию в местах хранения отработавшего ядерного топлива.