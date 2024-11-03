Медведев предрек Трампу судьбу Кеннеди

Медведев: Трамп не остановит конфликт на Украине

Для России результаты выборов президента США, которые пройдут 5 ноября, ничего не изменят. Об этом сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале .

Кандидат в президенты США Дональд Трамп не сможет прекратить боевые действия на Украине.

«У нас нет повода для каких-либо завышенных ожиданий», — отметил Медведев.

«Подуставший» Трамп тоже будет вынужден соблюдать все системные правила, уверен политик. Конфликт ему не остановить, а если он даже попытается, то рискует стать новым Джоном Кеннеди.

Медведев также объяснил, в чем разница между Трампом и Харрис. По его мнению, США и после выборов продолжат поставки оружия Украине.

Ранее республиканец Дональд Трамп заявил, что его соперница — кандидат в президенты США Камала Харрис — неспособна вести переговоры с Россией и Китаем из-за низкого уровня IQ. Он призвал США прекратить бесплатно помогать Украине.