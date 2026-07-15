Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб при ударе дрона ВСУ

Запущенный украинскими боевиками беспилотник убил главного инженера Запорожской атомной электростанции Александра Яковлева. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

«Всю свою жизнь Александр Яковлев посвятил атомной энергетике и погиб, по сути, на боевом посту», — привела заявление Лихачева пресс-служба Росатома.

Он подчеркнул, что вражеский летательный аппарат ударил по служебному автомобилю, в котором находился главный инженер станции. Вместе с ним погиб водитель Дмитрий Филиппов.

Глава госкорпорации заявил, что винит в смерти водителя и главного инженера западные страны, которые поощряли усиление украинским режимом терактов против мирного населения.

«Цена этого попустительства: и человеческие жизни — за последние два с половиной месяца были убиты 13 и ранены 48 человек, — и реальная угроза массированного ядерного инцидента на огромных территориях России, Украины и Европы», — добавил Лихачев.

Он добавил, что ждет реакцию МАГАТЭ. Руководство страны о гибели главного инженера Запорожской АЭС уже проинформировали.

«Коллектив госкорпорации „Росатом“ скорбит о невосполнимой утрате. Мы выражаем глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибших», — добавили в пресс-службе.

В среду, 15 июля, директор по коммуникациям Запорожской атомной станции Евгения Яшина заявила, что украинские боевики за последние дни усилили обстрелы по гражданским объектам в Энергодаре. В зону поражения попали остановки общественного транспорта, жилые дома и машины горожан.