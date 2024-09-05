МИД России назвал поставки F-16 Украине трагифарсом

Поставки оружия Украине, в частности истребителей F-16, стали трагифарсом. Об этом РИА «Новости» сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Эти новости об F-16, новости про поставки вооружений киевскому режиму, которые потом всплывают по всему миру, иначе как какой-то трагифарс воспринять невозможно», — заявила она.

При этом она отметила, что такие действия Запада вызывают разрушения и уносят человеческие жизни.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что украинские ВВС лишились лучших пилотов еще до того, как получили от западных стран первые F-16.

После крушения одного из таких истребителей на Украине уволили командующего военно-воздушными силами Николая Олещука.